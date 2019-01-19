ЮНЕСКО объявила Рио-де-Жанейро мировой столицей архитектуры 2020 года

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ ЮНЕСКО совместно с Международным союзом архитекторов (UIA) объявила мировой столицей архитектуры 2020 года Рио-де-Жанейро, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Заместитель генерального директора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Оттоне, президент международного союза архитекторов Томас Вонье и муниципальный секретарь Рио-де-Жанейро по вопросам градостроительства Верена Висентини Андреатта объявили в пятницу, 18 января, о том, что город Рио-де-Жанейро (Бразилия) станет мировой столицей архитектуры 2020 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЮНЕСКО.

"Благодаря целому ряду мероприятий Рио-де-Жанейро в качестве мировой столицы архитектуры продемонстрирует важнейшую роль архитектуры и культуры в рамках устойчивого развития городов", - говорится в сообщении.