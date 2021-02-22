ЮНЕСКО: Каждые 15 дней в мире исчезает один язык

Около 2,5 тыс. языков мира находятся под угрозой исчезновения

Около 2,5 тыс. языков мира находятся под угрозой исчезновения.

Как передает Report, об этом агентству "Анадолу" сообщил председатель Правления Национальной комиссии Турции (UTMK) при ЮНЕСКО профессор Оджал Огуз.

С 2000 года ежегодно во всем мире 21 февраля отмечается как Международный день родного языка.

"В мире существует около 7 тысяч действующих языков. Среди них около 2500 языков находятся под угрозой исчезновения, потому что их использует очень ограниченное число людей", - отметил Огуз.

По его словам, согласно статистике и имеющимся данным, каждые 15 дней в мире исчезает один из этих языков.

Угроза исчезновения языков возросла в последние десятилетия из-за социальных, политических и экономических изменений в мире, отметил собеседник агентства. В настоящий момент сложно найти людей, говорящих на 200 языках, а с 1950 года исчезли более 250 языков.

"Атлас языков ЮНЕСКО, находящихся под угрозой исчезновения, отражает эту ситуацию. Основную часть языков, находящихся под угрозой исчезновения, составляют языки, на которых говорят менее 10 тыс. человек", - отметил Огуз.

Глава Правления UTMK добавил, что особого внимания требует тот факт, что к числу находящихся под угрозой исчезновения языков относятся языки многих сообществ, принадлежащих к тюркской языковой семье.