О нас

ЮНЕСКО исключила возможность лишения России членства в организации

ЮНЕСКО исключила возможность лишения России членства в организации Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) исключает возможность лишения России статуса государства-члена, пока страна является членом ООН.
Другие страны
31 мая 2022 г. 20:41
ЮНЕСКО исключила возможность лишения России членства в организации

Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) исключает возможность лишения России статуса государства-члена, пока страна является членом ООН.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Каждое государство-член ООН имеет право на членство в ЮНЕСКО в соответствии с Уставом ЮНЕСКО (статья II). Только государства-члены ЮНЕСКО, исключенные из Организации Объединенных Наций, лишаются членства в ЮНЕСКО", - прокомментировал запрос Украины представитель пресс-службы ЮНЕСКО.

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что Верховная рада Украины обратилась в ЮНЕСКО с запросом о лишении России статуса государства-члена организации.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Раиси: Расширились возможности сотрудничества между Ираном и Азербайджаном
Раиси: Расширились возможности сотрудничества между Ираном и Азербайджаном
31 мая 2022 г. 16:47
Сейед Ибрахим Раиси направил поздравительное письмо президенту Азербайджана
Сейед Ибрахим Раиси направил поздравительное письмо президенту Азербайджана
31 мая 2022 г. 16:32
Зарубежные дипломаты прибыли в Кяльбаджар
ФотоЗарубежные дипломаты прибыли в Кяльбаджар
31 мая 2022 г. 10:02
СГБ разоблачила мошенника, предлагавшего отслеживание переписки в WhatsApp
СГБ разоблачила мошенника, предлагавшего отслеживание переписки в WhatsApp
31 мая 2022 г. 09:57
Болгарский лидер пригласил президента Ильхама Алиева посетить его страну
Болгарский лидер пригласил президента Ильхама Алиева посетить его страну
29 мая 2022 г. 09:20
Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие на фестивале TEKNOFEST Azerbaijan
Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие на фестивале TEKNOFEST Azerbaijan
29 мая 2022 г. 00:15
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции
28 мая 2022 г. 20:11
Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии бакинских центров ASAN №7 и Bilim Bakı
Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии бакинских центров ASAN №7 и Bilim Bakı
28 мая 2022 г. 19:12
Госсекретарь США поздравил Азербайджан с Днем независимости
Госсекретарь США поздравил Азербайджан с Днем независимости
28 мая 2022 г. 17:40
Эрдоган: БПЛА ”Акынджи” установил рекорд беспосадочным перелетом из Стамбула в Баку
Эрдоган: БПЛА ”Акынджи” установил рекорд беспосадочным перелетом из Стамбула в Баку
28 мая 2022 г. 16:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi