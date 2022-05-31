ЮНЕСКО исключила возможность лишения России членства в организации

Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) исключает возможность лишения России статуса государства-члена, пока страна является членом ООН.

Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) исключает возможность лишения России статуса государства-члена, пока страна является членом ООН.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Каждое государство-член ООН имеет право на членство в ЮНЕСКО в соответствии с Уставом ЮНЕСКО (статья II). Только государства-члены ЮНЕСКО, исключенные из Организации Объединенных Наций, лишаются членства в ЮНЕСКО", - прокомментировал запрос Украины представитель пресс-службы ЮНЕСКО.

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что Верховная рада Украины обратилась в ЮНЕСКО с запросом о лишении России статуса государства-члена организации.