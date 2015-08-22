ЮНЕСКО: ИГ нанесли крупнейший урон памятникам культуры со времен Второй мировой войны

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Боевики группировки "Исламское государство" нанесли самый крупный урон памятникам мировой культуры со времен Второй мировой войны. Как сообщает Report, об этом заявила генеральный директор ООН по вопросам образования, науки и культуры Ирина Бокова в интервью Associated Press.

"Мы не видели ничего подобного со времен Второй мировой войны. Речь идет о самом жестоком и систематичном уничтожении всемирного наследия", — сказала Бокова.

По ее словам, снимки, сделанные со спутников, свидетельствую о разграблении артефактов боевиками группировки. Ввиду того, что в данный момент мировое сообщество мало чем может помешать боевикам на оккупированных территориях, приоритетом, по словам Боковой, должно стать предотвращение контрабанды артефактов.