ЮНЕСКО и власти Ирака заключили соглашение о восстановлении исторического центра Самарры

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ ЮНЕСКО и власти Ирака заключили соглашение о начале работ по восстановлению археологического памятника Самарра.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, реализация проекта начнется с реставрации большой мечети города и минарета Аль-Мальвия. Данный объект еще с 2007 года находится в Списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой. Теперь угроза усилилась в результате варварских действий боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), поднявших руку на целый ряд уникальных исторических памятников в Ираке, а также в соседней Сирии.

"Когда экстремисты стремятся разрушить объекты культуры и преследуют людей по культурным или религиозным мотивам, мы должны ответить на эти действия средствами культуры, знаний и усиленных мер защиты. И это именно то, что мы делаем", - заявила глава ЮНЕСКО Ирина Бокова на церемонии заключения соглашения с представителями Багдада.

В предстоящие месяцы международные эксперты проведут оценку состояния мечети в Самарре при содействии археологов, архитекторов, инженеров и других специалистов. Финансирование проекта - около 850 тыс долларов - будет выделено властями Ирака из бюджета провинции Салах ад-Дин.