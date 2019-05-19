​ЮНЕСКО: Человек - самый большой разрушитель всего на свете

Мир теряет по меньшей мере один коренной язык в месяц, рассказал РИА Новости руководитель отдела обеспечения доступности и сохранения информации Сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО Боян Радойков, передает Report.

"Чаще, чем раз в месяц - раз в неделю или две недели - умирает один язык. Это просто статистика. Что же делать? Просто наблюдать за этим, сохраняя в памяти название очередного умершего языка? Нет. Мы создали атлас языков, которые находятся под угрозой, что позволит сохранить те языки, которые пока еще не умерли, чтобы следующие поколения имели к ним доступ", - сказал собеседник агентства.

"Трудно сказать, где языки исчезают быстрее всего. Пожалуй, это в первую очередь Африка и Латинская Америка. Это связано с тем, что иногда остаются такие языки, на которых разговаривают всего три-четыре человека. И когда они умирают, никто другой уже не может его заменить", - добавил эксперт.

По его мнению, "это такое, нормальное, натуральное угасание языков".

"Исправить ситуацию невозможно. Но можно сохранить, найти людей, которые будут делать видео, еще как-то поучаствуют в сохранении языков… Это такой процесс. В следующие 50 лет, возможно, из мировых языков не будет половины. Это будут мертвые языки, о которых останутся только воспоминания. Здесь тоже проведу параллель с биологическим разнообразием: все исчезает. Как говорят, человек - самый большой разрушитель всего на свете. Мы могли бы гордиться - никто в мире не уничтожает так успешно разнообразие", - заключил Радойков.