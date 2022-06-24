ЮНЕСКО: Более 150 культурных объектов в Украине частично или полностью разрушены

В четверг ЮНЕСКО опубликовала обновленные данные оценки ущерба, нанесенного культурным объектам Украины с начала российского наступления 24 февраля 2022 года.

В четверг ЮНЕСКО опубликовала обновленные данные оценки ущерба, нанесенного культурным объектам Украины с начала российского наступления 24 февраля 2022 года.

Как передает Report, по данным проведенных экспертами проверок, в результате боевых действий были частично или полностью разрушены 152 культурных объекта, в том числе 70 религиозных сооружений, 30 исторических зданий, 18 домов культуры, 15 памятников, 12 музеев и 7 библиотек.

Три четверти поврежденных объектов сконцентрированы в трех регионах: в Донецкой области, где по-прежнему особенно интенсивны боевые действия – повреждено 45 объектов культуры, в Харьковской области – 40 поврежденных объектов, и в Киевской области – 26 поврежденных объектов.