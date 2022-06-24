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ЮНЕСКО: Более 150 культурных объектов в Украине частично или полностью разрушены

ЮНЕСКО: Более 150 культурных объектов в Украине частично или полностью разрушены В четверг ЮНЕСКО опубликовала обновленные данные оценки ущерба, нанесенного культурным объектам Украины с начала российского наступления 24 февраля 2022 года.
Другие страны
24 июня 2022 г. 08:42
ЮНЕСКО: Более 150 культурных объектов в Украине частично или полностью разрушены

В четверг ЮНЕСКО опубликовала обновленные данные оценки ущерба, нанесенного культурным объектам Украины с начала российского наступления 24 февраля 2022 года.

Как передает Report, по данным проведенных экспертами проверок, в результате боевых действий были частично или полностью разрушены 152 культурных объекта, в том числе 70 религиозных сооружений, 30 исторических зданий, 18 домов культуры, 15 памятников, 12 музеев и 7 библиотек.

Три четверти поврежденных объектов сконцентрированы в трех регионах: в Донецкой области, где по-прежнему особенно интенсивны боевые действия – повреждено 45 объектов культуры, в Харьковской области – 40 поврежденных объектов, и в Киевской области – 26 поврежденных объектов.

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Версия на английском языке UNESCO: 70 religious buildings have been destroyed in Ukraine 
Версия на азербайджанском языке YUNESKO: “Ukraynada 70 dini tikili məhv edilib”

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