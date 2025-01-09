Юн Сок Ёль признал решение Конституционного суда по делу об импичменте

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль признает решение Конституционного суда по делу о его импичменте, когда вердикт будет вынесен.

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль признает решение Конституционного суда по делу о его импичменте, когда вердикт будет вынесен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил адвокат южнокорейского лидера Юн Гап Гын.

"Учитывая, что решение Конституционного суда будет нести окончательный характер, когда решение будет принято, не будет возможности не принять его", - приводит газета The Korea Times слова юриста. Он отметил, что Юн Сок Ёль может появиться на слушаниях в Конституционном суде, когда будут "урегулированы вопросы, которые поднимает его защита". Вплоть до начала предварительных слушаний сторона президента не отправляла документы, которые просил прислать суд.

Помимо этого, юристы Юн Сок Ёля оспаривают законность ордера на арест президента. По их мнению, Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих, которое получило ордер, не имеет полномочий расследовать подозрения в мятеже. К тому же, как утверждают адвокаты, ордер следовало получать в другом окружном суде. Кроме того, они считают, что судья, выдавший оба ордера, настолько широко и "неверно интерпретировал" правовые нормы, что речь может идти о "нарушении закона". Ранее они указывали, что уголовный кодекс запрещает проводить обыск в особо охраняемых зонах, в число которых входит резиденция президента.

Сторона президента намерена подать ходатайство в Конституционный суд с просьбой приостановить действие ордера. Юристы Юн Сок Ёля подали такое же прошение и на первый ордер на арест, но Конституционный суд не успел ничего сделать до истечения срока ордера.