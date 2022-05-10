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Юн Сок Ёль принес присягу в качестве президента Республики Корея

Юн Сок Ёль принес присягу в качестве президента Республики Корея Юн Сок Ёль во вторник принес присягу и вступил в должность президента Республики Корея.
Другие страны
10 мая 2022 г. 07:13
Юн Сок Ёль принес присягу в качестве президента Республики Корея

Юн Сок Ёль во вторник принес присягу и вступил в должность президента Республики Корея.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию церемонии вел телеканал YTN.

Церемония инаугурации избранного президента началась, как и планировалось, в 11:00 по местному времени (06:00, бакинское время). Он прибыл на площадь перед зданием Национального собрания Республики Корея и принял присягу. На церемонию было приглашено около 40 тыс человек.

Юн Сок Ёль начал исполнять полномочия президента в полночь, проведя встречу с представителями Комитета начальников штабов.

Напомним, что президентские выборы в Южной Корее прошли 9 марта. Кандидат от "Гражданской силы" Юн Сок Ёль одержал победу, набрав 48,56% голосов. За его главного конкурента Ли Чжэ Мёна от правящей Демократической партии "Тобуро" проголосовали 47,83% граждан.

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