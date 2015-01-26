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    Юлия Тимошенко считает, что Россию надо исключить из состава Совбеза ООН

    «Не может агрессор находиться в Совете безопасности Организации Объединенных Наций»

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ По мнению лидера партии "Батькивщина", народного депутата Юлии Тимошенко, Россия, как агрессор и инициатор военного конфликта в Украине, должна быть исключена из состава Совета безопасности ООН.

    Как передает Report, об этом Юлия Тимошенко заявила в эфире телеканала "Интер".

    "Не может агрессор находиться в Совете безопасности Организации Объединенных Наций и блокировать полностью защиту Украины от такой масштабной агрессии. Надо немедленно сделать все, чтобы Россия была исключена хотя бы из Совета безопасности Организации Объединенных Наций", - сказала Юлия Тимошенко.

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