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    Юлия Скрипаль заявила, что надеется вернуться в Россию

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юля заявила, что надеется вернуться домой в Россию.

    Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

    "В долгосрочной перспективе я надеюсь вернуться домой в свою страну", - приводит её слова Sky News.

    Она отметила, что восстановление после нападения с применением отправляющего вещества было "медленным и крайне болезненным".

    18 мая Сергея Скрипаля выписали из больницы.

    Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Скрипаль "будет жив, здоров и невредим".

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