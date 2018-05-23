Юлия Скрипаль заявила, что надеется вернуться в Россию

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юля заявила, что надеется вернуться домой в Россию.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

"В долгосрочной перспективе я надеюсь вернуться домой в свою страну", - приводит её слова Sky News.

Она отметила, что восстановление после нападения с применением отправляющего вещества было "медленным и крайне болезненным".

18 мая Сергея Скрипаля выписали из больницы.

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Скрипаль "будет жив, здоров и невредим".