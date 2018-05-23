Юлия Скрипаль заявила, что надеется вернуться в Россию

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юля заявила, что надеется вернуться домой в Россию.
Как передает Report, об этом сообщает Sky News.
"В долгосрочной перспективе я надеюсь вернуться домой в свою страну", - приводит её слова Sky News.
Она отметила, что восстановление после нападения с применением отправляющего вещества было "медленным и крайне болезненным".
18 мая Сергея Скрипаля выписали из больницы.
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Скрипаль "будет жив, здоров и невредим".
News DepartmentАвтор новости
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