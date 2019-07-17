Юкия Амано намерен досрочно уйти с поста гендиректора МАГАТЭ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано намерен в марте 2020 года досрочно сложить свои полномочия из-за болезни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Reuters сообщили собственные источники.

В самом МАГАТЭ заявили, что генеральный директор находится в постоянном контакте с Советом управляющих агентства и проинформирует официально о своих планах в нужное время.

72-летний японский дипломат возглавляет МАГАТЭ с декабря 2009 года.

В сентябре 2017 года Амано был утвержден на третий четырехлетний срок на посту генерального директора МАГАТЭ до 30 ноября 2021 года.