Юго-восточные штаты Австралии оказались в состоянии чрезвычайной ситуации

В субботу в некоторых частях юго-востока Австралии оставались в силе предупреждения о чрезвычайных ситуациях, поскольку наводнения, вызванные проливными дождями, затронули три штата, сотни людей пришлось спасать от паводковых вод.

В субботу в некоторых частях юго-востока Австралии оставались в силе предупреждения о чрезвычайных ситуациях, поскольку наводнения, вызванные проливными дождями, затронули три штата, сотни людей пришлось спасать от паводковых вод.

Об этом сообщает Report, со ссылкой на Reuters.

Предупреждения о наводнениях были актуальны для значительной части штата Виктория, юга Нового Южного Уэльса и северных районов островного штата Тасмания, поскольку интенсивная погодная система в начале этой недели принесла на юго-восток страны более месячноq нормы осадков.

С начала 2022 года большие части восточных штатов Австралии пострадали от сильных наводнений, и в настоящее время страна переживает третье подряд погодное явление Ла-Нинья, приносящее проливные дожди.