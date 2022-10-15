О нас

Юго-восточные штаты Австралии оказались в состоянии чрезвычайной ситуации

Юго-восточные штаты Австралии оказались в состоянии чрезвычайной ситуации В субботу в некоторых частях юго-востока Австралии оставались в силе предупреждения о чрезвычайных ситуациях, поскольку наводнения, вызванные проливными дождями, затронули три штата, сотни людей пришлось спасать от паводковых вод.
Другие страны
15 октября 2022 г. 10:19
Юго-восточные штаты Австралии оказались в состоянии чрезвычайной ситуации

В субботу в некоторых частях юго-востока Австралии оставались в силе предупреждения о чрезвычайных ситуациях, поскольку наводнения, вызванные проливными дождями, затронули три штата, сотни людей пришлось спасать от паводковых вод.

Об этом сообщает Report, со ссылкой на Reuters.

Предупреждения о наводнениях были актуальны для значительной части штата Виктория, юга Нового Южного Уэльса и северных районов островного штата Тасмания, поскольку интенсивная погодная система в начале этой недели принесла на юго-восток страны более месячноq нормы осадков.

С начала 2022 года большие части восточных штатов Австралии пострадали от сильных наводнений, и в настоящее время страна переживает третье подряд погодное явление Ла-Нинья, приносящее проливные дожди.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Президент Азербайджана призвал правительства США и Франции проявить ответственность
Президент Азербайджана призвал правительства США и Франции проявить ответственность
14 октября 2022 г. 15:59
В Азербайджане начал функционировать медиа-реестр
В Азербайджане начал функционировать медиа-реестр
14 октября 2022 г. 15:37
Президент Ильхам Алиев: Мы настроены на долгосрочный мир
Президент Ильхам Алиев: Мы настроены на долгосрочный мир
13 октября 2022 г. 20:28
Токаев: Азербайджан играет большую роль не только в регионе, но и более широком масштабе 
Токаев: Азербайджан играет большую роль не только в регионе, но и более широком масштабе 
13 октября 2022 г. 17:29
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
13 октября 2022 г. 11:01
Глава МИД Азербайджана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
ФотоГлава МИД Азербайджана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
12 октября 2022 г. 21:34
Минздрав о нехватке медикаментов 
Минздрав о нехватке медикаментов 
12 октября 2022 г. 10:52
От имени Садыра Жапарова организован официальный прием в честь президента Ильхама Алиева
ФотоОт имени Садыра Жапарова организован официальный прием в честь президента Ильхама Алиева
12 октября 2022 г. 00:19
В Бишкеке открылся Парк кыргызско-азербайджанской дружбы
ФотоВ Бишкеке открылся Парк кыргызско-азербайджанской дружбы
11 октября 2022 г. 23:33
Чавушоглу: Азербайджан и Армения достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного договора
Чавушоглу: Азербайджан и Армения достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного договора
11 октября 2022 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi