ЮАР выдала разрешение на поиск нефти и газа на западном шельфе страны

Правительство ЮАР выдало энергетическим компаниям TotalEnergies и Africa Oil Corp разрешение на поиск нефти и газа на шельфе Атлантического океана у западных берегов страны.
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Разведочные работы будут проводиться в районе Оранжевой котловины, расположенной в 220 км от прибрежного города Кейптаун, отмечает оно. Компании намерены провести, в том числе сейсмологические исследования. TotalEnergies также планирует пробурить 10 тестовых скважин.
Работы будут вестись к югу от крупного месторождения нефти и природного газа, которое было открыто в минувшем году на шельфе соседней Намибии.
Согласно предварительным оценкам, в районе Оранжевой котловины могут находиться значительные запасы нефти и газа. Морские глубины в этом районе составляют от 2,8 тыс. м до 4,2 тыс.