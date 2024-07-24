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ЮАР возглавила список стран Африки с наиболее высоким уровнем преступности

ЮАР возглавила список стран Африки с наиболее высоким уровнем преступности Южно-Африканская Республика возглавила в 2024 году список государств Африки с наиболее высоким уровнем преступности, а самая безопасная африканская страна - Руанда.
Другие страны
24 июля 2024 г. 17:43
ЮАР возглавила список стран Африки с наиболее высоким уровнем преступности

Южно-Африканская Республика возглавила в 2024 году список государств Африки с наиболее высоким уровнем преступности, а самая безопасная африканская страна - Руанда.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, рейтинг составила и опубликовала служба Numbeo, которая специализируется на анализе крупных баз данных.

В тройку стран Африки с наивысшим уровнем преступности наряду с ЮАР вошли Нигерия и Ангола, отмечает она. Далее в порядке убывания следуют Сомали, Камерун, Намибия, Мозамбик, Зимбабве, Кот-д'Ивуар. Замыкает первую 10-ку Кения. Одновременно шесть мегаполисов ЮАР возглавляют рейтинг городов Африки по показателю уровня преступности

В тройку наиболее безопасных стран Африки с точки зрения преступности вошли Руанда, Тунис и Гана.

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