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ЮАР продолжит поддерживать порядок в стране с помощью военных

ЮАР продолжит поддерживать порядок в стране с помощью военных Как передает Report со ссылкой на радиостанцию EWN, об этом президент ЮАР Сирил Рамафоса проинформировал национальный парламент.
Другие страны
22 мая 2024 г. 19:03
ЮАР продолжит поддерживать порядок в стране с помощью военных

В ЮАР продлили операцию по использованию армии для поддержания порядка в стране.

Как передает Report со ссылкой на радиостанцию EWN, об этом президент ЮАР Сирил Рамафоса проинформировал национальный парламент.

Глава республики заявил о продлении почти на год Операции "Проспер", в рамках которой 2,5 тыс. военнослужащих развернуты по всей стране для "поддержания закона и порядка". Подразделения охраняют критически важные объекты инфраструктуры, включая электростанции.

Как сообщалось ранее, операция "Проспер" началась осенью 2023 года. Сейчас глава государства распорядился продлить ее до конца марта 2025 года. Ожидается, что число задействованных в операции военнослужащих будет увеличено до 3,2 тыс.

В ЮАР 29 мая пройдут всеобщие выборы. Для недопущения беспорядков во время голосования в стране создан межминистерский Центр правосудия, предотвращения преступлений и безопасности. В него входит также и руководство Минобороны.

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Версия на английском языке South Africa to continue to use military to maintain order in country

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