ЮАР приняла председательство в БРИКС

Южно-Африканская Республика заняла в воскресенье пост председателя группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), приняв его от КНР.

Южно-Африканская Республика заняла в воскресенье пост председателя группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), приняв его от КНР.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"ЮАР высоко ценит членство в БРИКС и намерена в период своего председательства, которое продлится до конца 2023 года, поддерживать эффективную работу этой влиятельной в мире группы стран", - заявил представитель южноафриканского МИД. По его словам, ЮАР видит приоритеты своего председательства в укреплении экономического, политического, социального и культурного сотрудничества государств - членов БРИКС.