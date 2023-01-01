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ЮАР приняла председательство в БРИКС

ЮАР приняла председательство в БРИКС Южно-Африканская Республика заняла в воскресенье пост председателя группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), приняв его от КНР.
Другие страны
1 января 2023 г. 12:14
ЮАР приняла председательство в БРИКС

Южно-Африканская Республика заняла в воскресенье пост председателя группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), приняв его от КНР.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"ЮАР высоко ценит членство в БРИКС и намерена в период своего председательства, которое продлится до конца 2023 года, поддерживать эффективную работу этой влиятельной в мире группы стран", - заявил представитель южноафриканского МИД. По его словам, ЮАР видит приоритеты своего председательства в укреплении экономического, политического, социального и культурного сотрудничества государств - членов БРИКС.

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