ЮАР направит США новое торговое предложение в ответ на введенные тарифы

ЮАР представит США новое торговое предложение в ответ на введенные тарифы

Правительство ЮАР представит Вашингтону пересмотренное предложение о торговой сделке в попытке снизить дополнительные 30-процентные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил министр торговли Южной Африки Паркс Тау.

“Кабинет министров одобрил подачу пересмотренного предложения в качестве основы для новых переговоров”, - сообщил Тау на пресс-конференции. Он добавил, что документ учитывает ключевые претензии, изложенные США в Национальном отчете о торговых оценках за 2025 год.

В частности, по словам министра, Южная Африка устранила ряд санитарных и фитосанитарных барьеров, ранее обозначенных в американском докладе. Дополнительные детали пересмотренного предложения пока не раскрываются.

Тау также сообщил, что поставки птицы и свинины из США в Южную Африку должны начаться в ближайшие две недели, что свидетельствует о прогрессе в решении спорных вопросов.

ЮАР, обладая крупнейшей экономикой в Африке, на протяжении нескольких месяцев вела переговоры с США о заключении торговой сделки, однако не успела достичь соглашения до установленного США крайнего срока. Новые тарифы оказались самыми высокими среди стран Африки к югу от Сахары, что серьезно ударило по южноафриканским поставкам в США.

Напомним, что в апреле 2025 года США ввели жесткие торговые ограничения против ЮАР, установив 10-процентный базовый тариф на весь южноафриканский импорт, а затем добавив дополнительную пошлину в размере 30%, что привело к совокупной ставке в 40% на большинство товаров.