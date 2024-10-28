ЮАР представила в Международный суд ООН меморандум в поддержку иска против Израиля

Южно-Африканская Республика представила в Международный суд (МС) ООН меморандум с собранными доказательствами в поддержку ее иска с обвинением Израиля в геноциде в секторе Газа.

Южно-Африканская Республика представила в Международный суд (МС) ООН меморандум с собранными доказательствами в поддержку ее иска с обвинением Израиля в геноциде в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила администрация президента ЮАР в заявлении для прессы.

"ЮАР передала 28 октября свой меморандум в Международный суд по делу о применении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него в отношении событий в секторе Газа, - говорится в нем. - Документ содержит доказательства о том, каким образом правительство Израиля нарушило конвенцию о геноциде, способствуя уничтожению живущих в Газе палестинцев".

Подчеркивается, что содержащиеся в меморандуме конкретные факты, не могут быть раскрыты без решения МС.

Меморандум насчитывает 750 страниц текста, а также приложение на 4 тыс. страниц, говорится в сообщении.

Напомним, что в декабре 2023 года ЮАР подала в Международный суд иск против Израиля, обвинив его в нарушении в секторе Газа Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.