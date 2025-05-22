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ЮАР представила США рамочное соглашение о сотрудничестве

ЮАР представила США рамочное соглашение о сотрудничестве Делегация Южно-Африканской Республики во главе с президентом страны Сирилом Рамапосой представила администрации США рамочное соглашение о сотрудничестве.
Другие страны
22 мая 2025 г. 02:50
ЮАР представила США рамочное соглашение о сотрудничестве

Делегация Южно-Африканской Республики во главе с президентом страны Сирилом Рамапосой представила администрации США рамочное соглашение о сотрудничестве.

Как передает Report со ссылкой на News24, об этом сообщил на пресс-конференции в Вашингтоне член делегации министр торговли, промышленности и конкуренции ЮАР Паркс Тау.

"В центре соглашения находятся торговля и инвестиции, - приводит его слова южноафриканский новостной портал. - Мы также обсудили с американской стороной вопросы таможенных сборов и и тарифов. До 77% американских товаров, импортируемых ЮАР, ввозятся беспошлинно. При этом основная часть экспорта ЮАР в США, приходящая на сырьевые товары, также не облагается налогом на импорт".

Тау сказал, что ЮАР проинформировала американскую сторону о желании закупать у США сжиженный природный газ. "Наше предложение было встречено позитивно", - отметил министр. Он добавил, что были проведены переговоры с предпринимателем Илоном Маском относительно импорта ЮАР автомобилей Tesla. "Консультации по этому вопросу продолжаются", - сказал Тау.

Министр выступил после завершения встречи в Белом доме Рамапосы и президента США Дональда Трампа. В ее ходе президент ЮАР заявил, что добивается значительного увеличения торговли между двумя странами и укрепления экономического сотрудничества.

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