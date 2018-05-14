ЮАР отзывает посла из Израиля из-за событий в Газе

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Южноафриканская республика решила отозвать "до дальнейших указаний" своего посла из Израиля из-за его действий в секторе Газа, в результате которых погибли более 50 палестинцев.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал News24.

"Принимая во внимание неизбирательность и серьезность недавних атак Израиля, южноафриканское правительство приняло решение отозвать посла Сиса Нгомбане незамедлительно до дальнейших указаний", — заявил представитель министерства международных отношений и сотрудничества страны Нвидхуво Мабайа.

Он заявил, что правительство осуждает "самым решительным образом недавний акт жестокой агрессии, осуществленный вооруженными силами Израиля вдоль границы с сектором Газа".