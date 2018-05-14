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    ЮАР отзывает посла из Израиля из-за событий в Газе

    Правительство осуждает самым решительным образом недавний акт жестокой агрессии, осуществленный вооруженными силами Израиля

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Южноафриканская республика решила отозвать "до дальнейших указаний" своего посла из Израиля из-за его действий в секторе Газа, в результате которых погибли более 50 палестинцев.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал News24.

    "Принимая во внимание неизбирательность и серьезность недавних атак Израиля, южноафриканское правительство приняло решение отозвать посла Сиса Нгомбане незамедлительно до дальнейших указаний", — заявил представитель министерства международных отношений и сотрудничества страны Нвидхуво Мабайа.

    Он заявил, что правительство осуждает "самым решительным образом недавний акт жестокой агрессии, осуществленный вооруженными силами Израиля вдоль границы с сектором Газа".

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