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    ЮАР осудила отзыв Нигерией посла в связи с убийствами иностранных граждан

    Власти Нигерии ранее обвинили ЮАР в неспособности бороться с ксенофобией

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Южноафриканские власти назвали неконструктивным и вызывающим сожаление решение Нигерии отозвать своего посла на фоне скандала, вызванного участившимися в ЮАР нападениями на иностранцев.

    Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, по мнению ЮАР, "братская страна пытается эксплуатировать трагические эпизоды".

    По меньшей мере семь иностранных граждан были убиты в Дурбане и Йоханнесбурге. В этих инцидентах винят растущую безработицу и бездействие местных властей. Некоторые же возлагают ответственность на Гудвилла Звелитини - действующего короля племени зулусов, которые проживают на территории ЮАР.

    Власти Нигерии в субботу выступили со специальным заявлением, в котором обвинили ЮАР в неспособности бороться с ксенофобией.

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