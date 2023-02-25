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ЮАР и Нигерию включили в список стран, которые занимаются отмыванием денег

ЮАР и Нигерию включили в список стран, которые занимаются отмыванием денег ЮАР и Нигерия были включены в список стран, у которых много недостатков в борьбе с незаконными финансовыми потоками и высока вероятность отмывания средств.
Другие страны
25 февраля 2023 г. 00:27
ЮАР и Нигерию включили в список стран, которые занимаются отмыванием денег

ЮАР и Нигерия были включены в список стран, у которых много недостатков в борьбе с незаконными финансовыми потоками и высока вероятность отмывания средств.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

По данным организации, ЮАР и Нигерия не соответствуют всем 11 мерам эффективности по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Такие неутешительные результаты произошли после длительного периода взяточничества, которое процветало в ЮАР во время правления бывшего президента Джейкоба Зумы.

В публикации отметили, что для ЮАР внесение в серый список грозит оттоком капитала и валюты, а также ростом транзакционных, административных и финансовых издержек для Центрального банка страны.

По данным агентства, внесение ЮАР и Нигерии в черный список ставит их в один ряд с Сирией, Демократической Республикой Конго и Южным Суданом.

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