Южная Корея и Австралия призывают КНДР вернуться к переговорам по денуклеаризации

Республика Корея и Австралия призывают КНДР вернуться к переговорам по денуклеаризации без каких-либо предварительных условий

Республика Корея и Австралия призывают КНДР вернуться к переговорам по денуклеаризации без каких-либо предварительных условий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам состоявшихся в Сеуле переговоров министров иностранных дел и обороны двух стран.

"Министры приветствовали приверженность США и Республики Корея продолжению дипломатических усилий для улучшения отношений с КНДР, призвав Пхеньян начать конструктивный диалог без предварительных условий. Они подтвердили неизменную поддержку диалога и дипломатии, подчеркнув их необходимость для полной денуклеаризации и установления постоянного мира на Корейском полуострове", - отмечается в заявлении.

Участники встречи подтвердили важность "добросовестного выполнения" соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих Пхеньяну проводить ядерные испытания.

Стороны также договорились укреплять партнерство по широкому спектру областей, включая борьбу с пандемией коронавируса и изменением климата, восстановление экономики и торговлю. Была подтверждена важность тесного сотрудничества для расширения доступа к вакцинам, подтвердив приверженность сотрудничеству для увеличения их глобальных поставок.

Министры согласились организовать политический диалог по информационным и космическим технологиям, продолжить совместную работу по достижению целей каждой страны в области углеродной нейтральности.