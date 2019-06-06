YouTube запретил размещать шовинистические видеоролики

Видеохостинг YouTube заявил об усилении борьбы с материалами шовинистического характера на своей площадке.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщается в блоге сервиса.

YouTube отмечает, что ещё в 2017 году компания ввела жёсткие требования для роликов, отмечающих превосходство какой-либо группы. В конечном итоге просмотр подобного видео снизился в среднем на 80%.

"Сегодня мы делаем новый шаг, запрещая видео, предполагающие превосходство какой-либо группы… базирующееся на таких качествах, как возраст, пол, раса, каста, религия, сексуальная ориентация или статус ветерана", - прокомментировали в компании.

По информации из блога, видеохостинговый сервис постоянно совершенствует свою политику, чтобы убедиться в правильности проводимой линии.