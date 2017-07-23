YouTube тестирует функцию против видео "Исламского государства"

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Баку. 23 июль. REPORT.AZ/ Google запустил на YouTube экспериментальную функцию "Метод редиректа" (Redirect Method) против "цифрового терроризма". Систему разработали совместно с мозговым центром Jigsaw, что является частью компании. Об этом сообщает "Report" со ссылкой на TechCrunch.

Целью проекта является информационное противостояние "исламского государства".

Когда потенциальный рекрут "Исламского государства" будет искать экстремистские видеозаписи, YouTube перенаправлять его на ролики, "противостоящих террористической группировке".

Отмечается, что функция работает за счет инструментов ориентирования Adwords и роликов, которые вручную отобранные по всему YouTube.

Напомним, Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) предупреждает, что н имецьки левые экстремисты, прошедшие военную подготовку в Сирии и Ираке, могут стать источником террористической опасности по возвращению на родину.