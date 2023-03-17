YouTube снял блокировку с канала Дональда Трампа

YouTube снял блокировку с канала экс-президента США Дональда Трампа.

YouTube снял блокировку с канала экс-президента США Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении YouTube.

"Начиная с сегодняшнего дня канал Дональда Трампа больше не заблокирован. Он может загружать новый контент. Мы тщательно оценили риск реального насилия и то, как он соотносится с возможностью избирателей услышать голос одного из главных участников предстоящих национальных выборов. К каналу будут в дальнейшем прилагаться те же требования, что и к другим", - говорится в сообщении.