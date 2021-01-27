YouTube продлил блокировку аккаунта Трампа

Видеохостинг YouTube продлил бывшему президенту США Дональду Трампу на неопределенный срок запрет на размещение видео в своей учетной записи

Видеохостинг YouTube продлил бывшему президенту США Дональду Трампу на неопределенный срок запрет на размещение видео в своей учетной записи.

Как передает Report со ссылкой на газету Politico, ограничения коснулись и аккаунта личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, который теперь не имеет права зарабатывать деньги на платформе.

13 января стало известно, что видеохостинг YouTube приостановил на семь дней возможность загружать новые видео с официальной учетной записи Трампа и удалил последнее видео бывшего президента. Официальной причиной стало то, что размещаемые Трампом материалы "разжигали насилие". Впоследствии запрет был продлен еще на неделю.

8 января Twitter удалил аккаунт Трампа. Также его страницы заблокировали соцсети Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.