Youtube-канал VMedia: Прямой дороги из Ирана в Армению никогда не было

Дороги из Ирана в Армению напрямую никогда не было.

Прямой дороги, соединяющей Иран и Армению никогда не было.

Как передает Report, Youtube-канал VMedia прокомментировал высказывания иранских официальных лиц, беспокоящихся по поводу "исторической границы" между Арменией и Ираном.

В ролике рассказывается, что до середины XIX века, когда, согласно Туркманчайскому договору, на земли Эриванского, Карабахского, Нахчыванского ханств началось переселение армян, заметного армянского присутствия и армянской государственности на Южном Кавказе не было вообще.

Авторы также отмечают, что даже позже все автомобильные перевозки между СССР и Ираном шли через азербайджанскую Астару, а железнодорожные — через азербайджанскую Джульфу. На мегринском участке железная дорога шла вдоль берега Араза, но границу не пересекала, а знаменитые Худаферинские мосты расположены в Азербайджане.

"И, наконец, самое главное - с 1993 года под армянской оккупацией находился огромный участок границы Азербайджана с Ираном — более 100 километров. Но Иран тогда по этому поводу особо не беспокоился. Получается, что Исламскую республику устраивало отсутствие прямого наземного сообщения между Азербайджаном и Нахчываном? Почему же сейчас Иран так переживает по поводу того, что Азербайджан просто хочет восстановить те же самые коммуникации, которые были и до Карабахского конфликта?", - задается вопросом VMedia.