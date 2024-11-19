Yonhap: Южная Корея экстрадировала гражданина РФ в США

Власти Республики Корея недавно передали США гражданина России, которого подозревают в вымогательстве с шифрованием данных американских компаний.

Власти Республики Корея недавно передали США гражданина России, которого подозревают в вымогательстве с шифрованием данных американских компаний.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap.

По его информации, россиянина задержали в международном аэропорту Инчхон в мае после получения судебного ордера и запроса со стороны американских властей.

В его отношении в США ведется расследование, его подозревают в использовании программ-вымогателей, которые шифруют данные, против нескольких американских компаний. Согласно версии американских властей, гражданин РФ якобы требовал передать ему биткины на сумму $16 млн в обмен на дешифровку данных.

Вместе с россиянином в США недавно был экстрадирован и гражданин Вьетнама, которого в США подозревают в финансовых махинациях.