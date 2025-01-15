Yonhap: Следователи проникли на территорию резиденции Юн Сок Ёля с помощью лестниц

Следователи с помощью стремянок попали на территорию резиденции президента Республики Корея Юн Сок Ёля для проведения его ареста.

Следователи с помощью стремянок попали на территорию резиденции президента Республики Корея Юн Сок Ёля для проведения его ареста.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Yonhap.

С помощью лестниц они преодолели баррикаду из машин. Следователи прибыли ко второй линии баррикад, где перед ними оказалась преграда из автобусов.

По данным агентства, следователи более часа не могли пройти на территорию резиденции главы государства.

Служба охраны президента ранее заблокировала полицейских и сотрудников антикоррупционного управления, которые прибыли для ареста. Юристы Юн Сок Ёля назвали ордер недействительным. На улице у резиденции проходит митинг сторонников президента с участием нескольких тысяч человек.