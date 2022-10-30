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Yonhap: Полиция Сеула получила 270 сообщений о пропавших без вести после давки

Yonhap: Полиция Сеула получила 270 сообщений о пропавших без вести после давки Власти южнокорейской столицы получили около 270 сообщений о пропавших без вести в связи с давкой в районе Итхэвон в центре Сеула.
Другие страны
30 октября 2022 г. 07:09
Yonhap: Полиция Сеула получила 270 сообщений о пропавших без вести после давки

Власти южнокорейской столицы получили около 270 сообщений о пропавших без вести в связи с давкой в районе Итхэвон в центре Сеула.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье информировало агентство Yonhap.

Власти передают данные полиции. Такое число сообщений было зафиксировано к 07:00 по местному времени (02:00, бакинское время).

По данным телеканала YTN, давка могла возникнуть после того, как в толпе прошел слух о том, что в одном из баров района Итхэвон видели популярного поп-исполнителя, имя которого не называется. После этого многие люди устремились в узкий переулок, где расположено заведение, в котором якобы отдыхала звезда.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreyada izdiham zamanı 270 nəfər itkin düşüb

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