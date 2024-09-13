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Yonhap: КНДР впервые рассказала об объекте по производству обогащенного урана

Yonhap: КНДР впервые рассказала об объекте по производству обогащенного урана КНДР "впервые раскрыла детали" в отношении своей площадки по производству обогащенного урана, который нужен для создания ядерных боеголовок.
Другие страны
13 сентября 2024 г. 07:54
Yonhap: КНДР впервые рассказала об объекте по производству обогащенного урана

КНДР "впервые раскрыла детали" в отношении своей площадки по производству обогащенного урана, который нужен для создания ядерных боеголовок.

Как передает Report, так прокомментировало южнокорейское агентство Yonhap посещение лидером народной республики Ким Чен Ыном базы по производству ядерных материалов.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Институт ядерных вооружений и "базу по производству ядерного материала для ядерного оружия". Агентство опубликовало фотографии внутри объекта.

Агентство Yonhap отметило, что КНДР впервые публично раскрыла подробности о своей площадке по обогащению урана. СМИ Республики Корея предполагают, что этот шаг может быть связан с предстоящими выборами президента в США.

"Ни мы, ни международное сообщество никогда не признаем за Северной Кореей статус ядерной державы, Северная Корея это ясно поймет", - заявили в Министерстве объединения Республики Корея по этому поводу. В Сеуле заявили, что ядерная программа КНДР нарушает резолюции Совета Безопасности ООН и что она "представляет серьезную угрозу миру". Правительство Республики Корея указало, что власти КНДР "ничего не добьются с помощью обладания ядерным оружием", и призвало Пхеньян к диалогу о денуклеаризации.

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