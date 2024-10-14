Yonhap: КНДР, возможно, готовится к подрыву ведущих в Южную Корею дорог

Власти КНДР, вероятно, готовятся к подрыву дорог, соединяющих страну с Республикой Корея.

Власти КНДР, вероятно, готовятся к подрыву дорог, соединяющих страну с Республикой Корея.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

"После заявления Корейской народной армии от 9 октября их военные занимаются деятельностью, которая, как предполагается, связана с подрывом дорог вдоль линий Кёнисон и Тонхэ", - сказано в заявлении.

Первая линия находится на западе полуострова и соединяет города Кэсон и Пхаджу, вторая расположена у побережья Японского моря.

Генеральный штаб Корейской народной армии 9 октября заявил, что перекроет автомобильные и железные дороги с Республикой Корея и "превратит южную границу в крепость".