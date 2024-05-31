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Yonhap: КНДР третий день пытается глушить сигналы GPS в Южной Корее

Yonhap: КНДР третий день пытается глушить сигналы GPS в Южной Корее КНДР третий день подряд пытается создавать помехи для приема GPS-сигналов в Южной Корее в районе островов в Желтом море.
Другие страны
31 мая 2024 г. 06:50
Yonhap: КНДР третий день пытается глушить сигналы GPS в Южной Корее

КНДР третий день подряд пытается создавать помехи для приема GPS-сигналов в Южной Корее в районе островов в Желтом море.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Вооруженные силы Республики Корея зафиксировали такие попытки около 08:00 по местному времени (03:00 по бакинскому времемени). Как отмечает агентство, народная республика пыталась блокировать прием сигналов на островах рядом с северной разграничительной линией, которую в Сеуле считают фактической морской границей. Эти действия не нарушили функционирование армии, но в четверг помехи повлияли на работу навигационных приборов рыболовных и пассажирских судов в этом районе Желтого моря.

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