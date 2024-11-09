Yonhap: КНДР глушит сигнал GPS в зоне Корейского полуострова

КНДР начала подавлять сигнал GPS в районе Корейского полуострова.
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По данным Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, подавление сигнала зафиксировано в зонах, близких к городам Кэсон и Хэджу в южной части КНДР.
Подчеркивается, что это привело к сбою движения нескольких южнокорейских кораблей и десятка самолетов гражданской авиации.
Военные Республики Корея призвали КНДР немедленно прекратить подавление сигнала GPS, предупредив, что "ответственность за любые последствия будет лежать" на Пхеньяне. В КНДР пока не прокомментировали эти заявления южнокорейской стороны.