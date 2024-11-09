Yonhap: КНДР глушит сигнал GPS в зоне Корейского полуострова

КНДР начала подавлять сигнал GPS в районе Корейского полуострова.

КНДР начала подавлять сигнал GPS в районе Корейского полуострова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

По данным Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, подавление сигнала зафиксировано в зонах, близких к городам Кэсон и Хэджу в южной части КНДР.

Подчеркивается, что это привело к сбою движения нескольких южнокорейских кораблей и десятка самолетов гражданской авиации.

Военные Республики Корея призвали КНДР немедленно прекратить подавление сигнала GPS, предупредив, что "ответственность за любые последствия будет лежать" на Пхеньяне. В КНДР пока не прокомментировали эти заявления южнокорейской стороны.