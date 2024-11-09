О нас

Yonhap: КНДР глушит сигнал GPS в зоне Корейского полуострова

Yonhap: КНДР глушит сигнал GPS в зоне Корейского полуострова КНДР начала подавлять сигнал GPS в районе Корейского полуострова.
Другие страны
9 ноября 2024 г. 07:17
Yonhap: КНДР глушит сигнал GPS в зоне Корейского полуострова

КНДР начала подавлять сигнал GPS в районе Корейского полуострова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

По данным Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, подавление сигнала зафиксировано в зонах, близких к городам Кэсон и Хэджу в южной части КНДР.

Подчеркивается, что это привело к сбою движения нескольких южнокорейских кораблей и десятка самолетов гражданской авиации.

Военные Республики Корея призвали КНДР немедленно прекратить подавление сигнала GPS, предупредив, что "ответственность за любые последствия будет лежать" на Пхеньяне. В КНДР пока не прокомментировали эти заявления южнокорейской стороны.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
7 ноября 2024 г. 15:31
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
6 ноября 2024 г. 17:27
Генсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
ФотоГенсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
6 ноября 2024 г. 16:56
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
5 ноября 2024 г. 17:23
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
5 ноября 2024 г. 16:01
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
5 ноября 2024 г. 12:51
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
5 ноября 2024 г. 12:23
Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость
Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость
4 ноября 2024 г. 10:00
Официальный Киев: Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе
Официальный Киев: Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе
2 ноября 2024 г. 12:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi