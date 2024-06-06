Yonhap: Активисты Республики Корея направили воздушные шары с листовками в КНДР

Южнокорейская организация перебежчиков из КНДР отправила в народную республику воздушные шары с критическими по отношению к властям в Пхеньяне листовками.

Южнокорейская организация перебежчиков из КНДР отправила в народную республику воздушные шары с критическими по отношению к властям в Пхеньяне листовками.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap.

По его данным, было отправлено 200 тыс. листовок на 10 воздушных шарах в период с 00:00 до 01:00 6 июня по местному времени (19:00-20:00 5 июня по бакинскому времени - ред.). В агитационных материалах критиковался лидер КНДР Ким Чен Ын. На шарах были также отправлены USB-накопители с южнокорейскими сериалами и популярной музыкой.

Акцию организовали члены организации "Борцы за свободную Северную Корею", ее лидер Пак Сан Хак добавил, что южнокорейская полиция не препятствовала проведению акции.