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Yomiuri: Токио будет обучать украинских саперов и передаст Киеву миноискатели

Yomiuri: Токио будет обучать украинских саперов и передаст Киеву миноискатели Правительство Японии планирует оказать помощь Украине в разминировании, организовав обучение саперов и предоставив оборудования для поиска мин.
Другие страны
21 декабря 2022 г. 08:31
Yomiuri: Токио будет обучать украинских саперов и передаст Киеву миноискатели

Правительство Японии планирует оказать помощь Украине в разминировании, организовав обучение саперов и предоставив оборудования для поиска мин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета Yomiuri, ссылаясь на источники.

Подготовку украинских саперов Япония планирует проводить совместно с Камбоджей, имеющей богатый опыт в этой области. Сначала планируется пригласить украинских специалистов в Пномпень, а потом, ориентировочно в апреле, Камбоджа и Япония намерены направить группу экспертов в Польшу, где продолжится подготовка. В Пномпень на обучение могут быть приглашены 15 человек. Кроме того, весной Япония планирует передать Украине миноискатели.

В Камбодже одной из главных социальных задач правительства является разминирование взрывоопасных предметов и мин, оставшихся в земле после многолетней гражданской войны. Япония оказывает стране помощь в этом.

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Версия на английском языке Japan to help Ukraine remove landmines
Версия на азербайджанском языке KİV: Tokio ukraynalı istehkamçılara təlim keçəcək və Kiyevə mina detektorları verəcək

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