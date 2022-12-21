Yomiuri: Токио будет обучать украинских саперов и передаст Киеву миноискатели

Правительство Японии планирует оказать помощь Украине в разминировании, организовав обучение саперов и предоставив оборудования для поиска мин.

Правительство Японии планирует оказать помощь Украине в разминировании, организовав обучение саперов и предоставив оборудования для поиска мин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета Yomiuri , ссылаясь на источники.

Подготовку украинских саперов Япония планирует проводить совместно с Камбоджей, имеющей богатый опыт в этой области. Сначала планируется пригласить украинских специалистов в Пномпень, а потом, ориентировочно в апреле, Камбоджа и Япония намерены направить группу экспертов в Польшу, где продолжится подготовка. В Пномпень на обучение могут быть приглашены 15 человек. Кроме того, весной Япония планирует передать Украине миноискатели.

В Камбодже одной из главных социальных задач правительства является разминирование взрывоопасных предметов и мин, оставшихся в земле после многолетней гражданской войны. Япония оказывает стране помощь в этом.