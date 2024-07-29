Ynet: У Израиля нет планов полномасштабной войны с Ливаном

Израиль не станет устраивать полномасштабную войну с Ливаном из-за атаки по Голанским высотам.

Израиль не станет устраивать полномасштабную войну с Ливаном из-за атаки по Голанским высотам.

Как передает Report , пишет газета Ynet со ссылкой на израильских чиновников.

По их сведениям, правительство, на которое оказывает давление международное сообщество, скорее согласится на "ограниченный акт" возмездия

После консультации с высокопоставленными представителями службы безопасности 28 июля премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху ознакомился с вариантами ответа Израиля на атаку по поселку Мадждаль-Шамс, после чего состоялось заседание кабинета министров по безопасности.

"По оценкам высокопоставленных израильских чиновников, кабинет действительно одобрит решительный ответ на атаку, но не такой, который втянет Израиль в полномасштабную войну", — сказано в сообщении.

Напомним, что 27 июля в результате падения ракеты на спортивной площадке в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах погибло 12 детей и подростков.

Официальный представитель МИД Израиля Орен Марморштейн заявил, что последним шансом для предотвращения войны с Ливаном является отвод из региона военных сил ливанского движения "Хезболлах".