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Ynet: У Израиля нет планов полномасштабной войны с Ливаном

Ynet: У Израиля нет планов полномасштабной войны с Ливаном Израиль не станет устраивать полномасштабную войну с Ливаном из-за атаки по Голанским высотам.
Другие страны
29 июля 2024 г. 03:24
Ynet: У Израиля нет планов полномасштабной войны с Ливаном

Израиль не станет устраивать полномасштабную войну с Ливаном из-за атаки по Голанским высотам.

Как передает Report, пишет газета Ynet со ссылкой на израильских чиновников.

По их сведениям, правительство, на которое оказывает давление международное сообщество, скорее согласится на "ограниченный акт" возмездия

После консультации с высокопоставленными представителями службы безопасности 28 июля премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху ознакомился с вариантами ответа Израиля на атаку по поселку Мадждаль-Шамс, после чего состоялось заседание кабинета министров по безопасности.

"По оценкам высокопоставленных израильских чиновников, кабинет действительно одобрит решительный ответ на атаку, но не такой, который втянет Израиль в полномасштабную войну", — сказано в сообщении.

Напомним, что 27 июля в результате падения ракеты на спортивной площадке в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах погибло 12 детей и подростков.

Официальный представитель МИД Израиля Орен Марморштейн заявил, что последним шансом для предотвращения войны с Ливаном является отвод из региона военных сил ливанского движения "Хезболлах".

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