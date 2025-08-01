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Ynet: МИД Израиля эвакуирует дипломатов из ОАЭ после предупреждения СНБ

Ynet: МИД Израиля эвакуирует дипломатов из ОАЭ после предупреждения СНБ Министерство иностранных дел Израиля решило эвакуировать большую часть дипломатов и членов их семей из дипломатических миссий в Объединенных Арабских Эмиратах.
Другие страны
1 августа 2025 г. 03:21
Ynet: МИД Израиля эвакуирует дипломатов из ОАЭ после предупреждения СНБ

Министерство иностранных дел Израиля решило эвакуировать большую часть дипломатов и членов их семей из дипломатических миссий в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как передает Report, об этом сообщил портал Ynet.

По его данным, во внешнеполитическом ведомстве было принято такое решение после того, как Совет национальной безопасности (СНБ) еврейского государства опубликовал 31 июля предупреждение о возможности терактов против израильских и еврейских объектов в ОАЭ.

Мера распространяется как на посольство Израиля в Абу-Даби, так и на генеральное консульство страны в Дубае, указывает портал.

Ранее в среду СНБ Израиля уточнил действующее предупреждение для израильтян в отношении поездок в ОАЭ, заявив о "возможности осуществления терактов против израильских и еврейских объектов" в этой стране. СНБ Израиля ранее уже рекомендовал гражданам еврейского государства воздерживаться от необязательных поездок в ОАЭ и "тщательно взвешивать целесообразность поездки" в эту страну.

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