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Ynet: Израиль получил и изучает ответ ХАМАС на последнее предложение по Газе

Ynet: Израиль получил и изучает ответ ХАМАС на последнее предложение по Газе Израиль подтвердил, что получил ответ от палестинского радикального движения ХАМАС на последнее предложение о прекращении огня в секторе Газа.
Другие страны
5 июля 2025 г. 06:44
Ynet: Израиль получил и изучает ответ ХАМАС на последнее предложение по Газе

Израиль подтвердил, что получил ответ от палестинского радикального движения ХАМАС на последнее предложение о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщил израильский новостной портал Ynet.

По его данным, израильский чиновник подтвердил, что Израиль получил ответный документ от ХАМАС через посредников, и "его детали изучаются".

Ранее ХАМАС сообщил в своем Telegram-канале, что движение передало положительный ответ посредникам и готово немедленно начать переговоры о реализации обсуждаемого предложения. Такое решение, как отметили радикалы, было принято после "завершения консультаций со всеми палестинскими фракциями".

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