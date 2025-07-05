Ynet: Израиль получил и изучает ответ ХАМАС на последнее предложение по Газе

Израиль подтвердил, что получил ответ от палестинского радикального движения ХАМАС на последнее предложение о прекращении огня в секторе Газа.

Израиль подтвердил, что получил ответ от палестинского радикального движения ХАМАС на последнее предложение о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщил израильский новостной портал Ynet .

По его данным, израильский чиновник подтвердил, что Израиль получил ответный документ от ХАМАС через посредников, и "его детали изучаются".

Ранее ХАМАС сообщил в своем Telegram-канале, что движение передало положительный ответ посредникам и готово немедленно начать переговоры о реализации обсуждаемого предложения. Такое решение, как отметили радикалы, было принято после "завершения консультаций со всеми палестинскими фракциями".