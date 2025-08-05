Ynet: Израиль намерен полностью оккупировать Газу

Правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху готовится одобрить планы перехода к полной оккупации сектора Газа.

Правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху готовится одобрить планы перехода к полной оккупации сектора Газа.

Как передает Report , об этом порталу Ynet сообщили официальные лица высокого ранга из окружения Нетаньяху.

"Жребий брошен, мы идем на полную оккупацию сектора Газа", - заявили чиновники.

При этом Ynet отмечает, что против такого решения выступает израильское армейское руководство, в том числе начальник Генштаба армии Эяль Замир. 4 августа он должен был отправиться с визитом, но отменил поездку. Однако в правительстве дали понять, что готовы пренебречь мнением военных.

"Боевые операции будут вестись даже в тех районах [сектора Газа], где удерживаются заложники. Если это не устраивает начальника Генштаба Армии обороны Израиля, он может подать в отставку", - сказал один из чиновников.

По данным портала, Нетаньяху в ближайшее время может вынести на обсуждение кабмина предложение отдать армии приказ о полной оккупации Газы.