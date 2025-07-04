СМИ: ХАМАС дал положительный ответ на предложение о перемирии с Израилем

Палестинское радикальное движение ХАМАС передало посредникам положительный ответ на предложение о прекращении огня с Израилем.
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По его информации, о решении движения будет объявлено в ближайшие часы.
Ранее радикалы сообщили в своем Telegram-канале, что движение изучает предложения, поступившие ему от посредников на непрямых переговорах с Израилем о прекращении огня в секторе Газа. ХАМАС не сообщил, что именно содержат в себе обсуждаемые инициативы.
При этом боевики настаивают, что потенциальное соглашение должно будет включать в себя "гарантии прекращения огня в Газе, вывод оттуда израильских войск и ввоз в анклав гуманитарной помощи".