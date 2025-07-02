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Ynet: Cуд освободил Нетаньяху от дачи показаний из-за визита в США

Ynet: Cуд освободил Нетаньяху от дачи показаний из-за визита в США Cуд освободил Нетаньяху от дачи показаний из-за визита в США
Другие страны
2 июля 2025 г. 15:06
Ynet: Cуд освободил Нетаньяху от дачи показаний из-за визита в США

Окружной суд Иерусалима освободил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от дачи показаний в рамках слушаний по делам о коррупции на следующей неделе в связи с запланированным визитом главы кабмина в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Ynet.

1 июля Нетаньяху сообщил в начале заседания кабмина Израиля, что на следующей неделе планирует встретиться в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. В конце июня корреспондент портала Axios Барак Равид и информационное агентство Associated Press сообщили, что Нетаньяху нанесет в ближайшие дни визит в Вашингтон и проведет 7 июля в Белом доме переговоры с Трампом. Повестка дня предстоящей встречи американского и израильского лидеров пока не раскрывается в деталях. Тем не менее ожидается, что стороны будут обсуждать в первую очередь ситуацию вокруг Ирана и в секторе Газа.

21 ноября 2019 года генеральный прокурор Израиля объявил о решении предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам. В рамках наиболее резонансного "дела 4 000" следствие считает, что Нетаньяху предоставлял телекоммуникационной компании "Безек" поблажки взамен на положительное освещение деятельности его кабинета связанным с ней информационным порталом "Уалла!". По "делу 1 000" обвинения в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием связаны с получением в подарок от двух бизнесменов ящиков шампанского и сигар. По "делу 2 000" премьер обвиняется по этим же двум пунктам из-за содействия интересам владельца газеты "Едиот ахронот" в ответ на благосклонное освещение деятельности его правительства.

Обвинительные заключения были переданы в Окружной суд Иерусалима 28 января 2020 года. Нетаньяху ранее неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения в коррупции и злоупотреблениях.

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