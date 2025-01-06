Ynet: Cлушания с участием Нетаньяху перенесли на две недели

Судебная коллегия удовлетворила прошение адвокатов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о переносе на две недели слушаний с его участием, в ходе которых глава кабмина дает показания по трем делам о злоупотреблениях.

Судебная коллегия удовлетворила прошение адвокатов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о переносе на две недели слушаний с его участием, в ходе которых глава кабмина дает показания по трем делам о злоупотреблениях.

Как передает Report , об этом сообщил портал Ynet.

По его информации, адвокаты Нетаньяху подали соответствующий запрос в суд в соответствии с рекомендацией врачей после выписки премьера из больницы. Вечером 29 декабря канцелярия премьера сообщила, что глава правительства успешно перенес операцию по удалению предстательной железы, которая была назначена ему после того, как врачи выявили у него доброкачественную гиперплазию простаты. Хирургическое вмешательство проводилось под общим наркозом и прошло без осложнений, на время отсутствия премьера его обязанности были возложены на министра юстиции Ярива Левина.

После операции врачи рекомендовали Нетаньяху провести несколько дней в больнице для восстановления, но уже 31 декабря премьер ненадолго покинул клинику, чтобы принять участие в важном голосовании в Кнессете (парламенте) по одному из законопроектов, связанных с бюджетом.