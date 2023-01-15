Yeti Airlines отменила регулярные рейсы 16 января

Непальская авиакомпания Yeti Airlines, самолет которой потерпел крушение, отменила все регулярные рейсы 16 января.

Непальская авиакомпания Yeti Airlines, самолет которой потерпел крушение, отменила все регулярные рейсы 16 января.

Как передает Report , об этом авиаперевозчик сообщил в своем Twitter.

"Мы скорбим по пассажирам, погибшим при крушении самолета ATR 72-500 рейса Yeti Airlines, и информируем, что все регулярные рейсы Yeti Airlines 16 января 2023 года отменяются", - говорится в сообщении авиакомпании.

Ранее представитель авиаперевозчика Пемба Шерпа заявил ТАСС, что все 72 человека, в том числе четыре члена экипажа, находившиеся на борту разбившегося воздушного судна, погибли.