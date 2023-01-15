Yeti Airlines отменила регулярные рейсы 16 января

Непальская авиакомпания Yeti Airlines, самолет которой потерпел крушение, отменила все регулярные рейсы 16 января.
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"Мы скорбим по пассажирам, погибшим при крушении самолета ATR 72-500 рейса Yeti Airlines, и информируем, что все регулярные рейсы Yeti Airlines 16 января 2023 года отменяются", - говорится в сообщении авиакомпании.
Ранее представитель авиаперевозчика Пемба Шерпа заявил ТАСС, что все 72 человека, в том числе четыре члена экипажа, находившиеся на борту разбившегося воздушного судна, погибли.