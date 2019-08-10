​Йеменские сепаратисты заявили о захвате президентского дворца в Адене

В Йемене сепаратисты заявили об успешном захвате президентского дворца в городе Адена.
Как передает Report, об этом сообщает AFP.
«Йеменские сепаратисты говорят, что захватили президентский дворец в Адене», — пишет агентство.
В Йемене сепаратисты заявили об успешном захвате президентского дворца в городе Адена.
Как передает Report, об этом сообщает AFP.
«Йеменские сепаратисты говорят, что захватили президентский дворец в Адене», — пишет агентство.
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