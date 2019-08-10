Йеменские сепаратисты заявили о захвате президентского дворца в Адене

​Йеменские сепаратисты заявили о захвате президентского дворца в Адене

10 августа, 2019 22:05

https://report.az/storage/news/28fce0cf07141e64421bb5b969f03426/307dc457-2350-4caa-95bd-1322fd6fdcb8_292.jpg В Йемене сепаратисты заявили об успешном захвате президентского дворца в городе Адена. Как передает Report, об этом сообщает AFP. «Йеменские сепаратисты говорят, что захватили президентский дворец в Адене», — пишет агентство.

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