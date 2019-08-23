Йеменские правительственные силы установили контроль над городом Атак

Силы, лояльные международно признанному правительству Йемена, установили контроль над городом Атак на юге страны после столкновений с сепаратистами из Южного переходного совета (ЮПС).

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его данным, в результате боев за Атак, являющийся административным центром провинции Шабва, стороны понесли тяжелые потери.

Ранее правительство Йемена обвинило ОАЭ в помощи сепаратистам и попытках захватить город.