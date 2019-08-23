 Наверх

Йеменские правительственные силы установили контроль над городом Атак

Йеменские правительственные силы установили контроль над городом Атак

Силы, лояльные международно признанному правительству Йемена, установили контроль над городом Атак на юге страны после столкновений с сепаратистами из Южного переходного совета (ЮПС).

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его данным, в результате боев за Атак, являющийся административным центром провинции Шабва, стороны понесли тяжелые потери.

Ранее правительство Йемена обвинило ОАЭ в помощи сепаратистам и попытках захватить город.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!