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Явка во втором туре выборов президента Польши превысила 54%

Явка во втором туре выборов президента Польши превысила 54% Почти 55% польских избирателей проголосовали во втором туре выборов президента республики на 17:00 по местному (19:00 по бакинскому) времени.
Другие страны
1 июня 2025 г. 21:12
Явка во втором туре выборов президента Польши превысила 54%

Почти 55% польских избирателей проголосовали во втором туре выборов президента республики на 17:00 по местному (19:00 по бакинскому) времени.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Государственной избирательной комиссии республики Сильвестер Марчиняк, трансляцию вел телеканал TVP Info.

"На выборах президента Республики Польша по состоянию на 17:00 избирательные бюллетени были выданы 15 534 938 лицам, имеющим право голоса, что составляет 54,91% общего числа избирателей", - сказал Марчиняк.

По его словам, это выше на 4 п.п. показателя на аналогичный период времени в первом туре. Отмечается, что самая высокая явка зарегистрирована в Варшаве и в Малопольском воеводстве на юге страны.

На пост главы государства претендуют представитель правящей "Гражданской коалиции", мэр Варшавы Рафал Тшасковский и независимый кандидат Кароль Навроцкий, которого поддержала ведущая оппозиционная партия "Право и справедливость". Окончательные результаты выборов могут стать известны в понедельник, 2 июня.

Президент Польши избирается сроком на пять лет и может быть переизбран лишь один раз.

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