Явка на выборах президента Узбекистана достигла 71,8%

Голосование на выборах президента Узбекистана проходит при высокой активности населения, к 13:00 по местному времени (12:00 - бакинское время) уже проголосовали свыше 50% избирателей.

Явка на президентских выборах в Узбекистане к 17:00 (16:00 - бакинское время) составила 71,8%.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает ЦИК республики.

Проголосовали 14 258 780 избирателей из числа внесенных в списки, сказал на брифинге заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров.

Он отметил, что избиратели проявляют высокую активность.

В стране к 11 часам местного времени (10:00 - бакинское время) проголосовало 6 669 552 избирателя, или 33,6% зарегистрированных избирателей. Таким образом, согласно законодательству страны выборы признаны состоявшимися.

Для проведения выборов образовано 10 761 избирательных участков. Для голосования граждан за рубежом в 37 странах открыты 54 стационарных избирательных участка.

15:17

Голосование на выборах президента Узбекистана проходит при высокой активности населения, к 13:00 по местному времени (12:00 - бакинское время) уже проголосовали свыше 50% избирателей.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам руководитель пресс-центра ЦИК Жалолиддин Усманов.

"К 13:00 по местному времени на выборах президента Узбекистана уже проголосовали 10 462 575 человек или 52,7% избирателей", - сказал Усманов.