О нас
Report Georgia
Аудио новости

Явка на выборах президента Узбекистана достигла 71,8%

Явка на выборах президента Узбекистана достигла 71,8% Голосование на выборах президента Узбекистана проходит при высокой активности населения, к 13:00 по местному времени (12:00 - бакинское время) уже проголосовали свыше 50% избирателей.
Другие страны
24 октября 2021 г. 17:03
Явка на выборах президента Узбекистана достигла 71,8%

Явка на президентских выборах в Узбекистане к 17:00 (16:00 - бакинское время) составила 71,8%.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает ЦИК республики.

Проголосовали 14 258 780 избирателей из числа внесенных в списки, сказал на брифинге заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров.

Он отметил, что избиратели проявляют высокую активность.

В стране к 11 часам местного времени (10:00 - бакинское время) проголосовало 6 669 552 избирателя, или 33,6% зарегистрированных избирателей. Таким образом, согласно законодательству страны выборы признаны состоявшимися.

Для проведения выборов образовано 10 761 избирательных участков. Для голосования граждан за рубежом в 37 странах открыты 54 стационарных избирательных участка.

15:17

Голосование на выборах президента Узбекистана проходит при высокой активности населения, к 13:00 по местному времени (12:00 - бакинское время) уже проголосовали свыше 50% избирателей.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам руководитель пресс-центра ЦИК Жалолиддин Усманов.

"К 13:00 по местному времени на выборах президента Узбекистана уже проголосовали 10 462 575 человек или 52,7% избирателей", - сказал Усманов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Voter turnout exceeds 70% in Uzbekistan
Версия на азербайджанском языке Özbəkistanda seçici fəallığı 70%-i ötüb

Другие новости из категории

США призвали КНДР прекратить ракетные пуски и возобновить диалог
США призвали КНДР прекратить ракетные пуски и возобновить диалог
24 октября 2021 г. 17:32
Генпрокурор Узбекистана заявил об отсутствии нарушений в ходе президентских выборов
Генпрокурор Узбекистана заявил об отсутствии нарушений в ходе президентских выборов
24 октября 2021 г. 16:56
Взрыв в аэрокосмическом университете Китая, есть погибшие и раненые
ФотоВзрыв в аэрокосмическом университете Китая, есть погибшие и раненые
24 октября 2021 г. 15:44
СМИ: Пакистан оказывает помощь Талибану в борьбе с ИГИЛ
СМИ: Пакистан оказывает помощь "Талибану" в борьбе с ИГИЛ
24 октября 2021 г. 13:27
В США при аварии на автогонках погибли двое детей, есть пострадавшие
В США при аварии на автогонках погибли двое детей, есть пострадавшие
24 октября 2021 г. 12:44
В Японии остановили атомный реактор на АЭС
В Японии остановили атомный реактор на АЭС
24 октября 2021 г. 12:19
На президентских выборах в Узбекистане отмечается высокая явка
ФотоНа президентских выборах в Узбекистане отмечается высокая явка
24 октября 2021 г. 11:55
Явка на выборах президента Узбекистана превысила порог 33%
Явка на выборах президента Узбекистана превысила порог 33%
24 октября 2021 г. 11:42
Шамиль Айрым: Для президентских выборов в Узбекистане созданы все условия
Шамиль Айрым: Для президентских выборов в Узбекистане созданы все условия
24 октября 2021 г. 10:52
Президент Колумбии сравнил поимку главы наркокартеля Клан залива с арестом Эскобара
Президент Колумбии сравнил поимку главы наркокартеля "Клан залива" с арестом Эскобара
24 октября 2021 г. 10:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi